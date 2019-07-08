أصالة وأنغام على مسرح واحد في السعودية.. فهل ينجح "الصُلح المُستعصي" بينهما؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تجمع مدينة الباحة السعودية المطربة السورية أصالة وزميلتها المصرية أنغام، رغم الخلاف الكبير بينهما الذي وصل إلى القطيعة النهائية، حيث تحيي الفنانتان حفلين غنائيين على مسرح واحد يومي 10 و11 يوليو الجاري برعاية شركة "روتانا".

وبحسب "روتانا"، فإن مسرح القرية التراثية بمراوة في مدينة الباحة السعودية، يشهد أضخم حفلين للمطربتين أصالة وأنغام ضمن فاعليات الهيئة العامة للترفيه في موسم الصيف.

وقالت مصادر مقربة من أنغام، إن "روتانا" أصرت على تنظيم حفل أصالة وأنغام على مسرح واحد وفي توقيت واحد رغم محاولة أنغام تغيير الموعد بسبب إصرارها على عدم الصلح، وسط محاولة جادة من وسطاء داخل الشركة على إنهاء الخلاف ومحاولة تقريب وجهات النظر.

وأوضح المصدر، أن هناك أطرافًا سعودية تحاول إتمام عملية الصلح وخاصة أن هذا الحفل يعد الثاني الذي يجمع أصالة وأنغام في السعودية على مسرح واحد، بعد أن نظمت لهما روتانا حفلًا مشتركًا في شهر أبريل الماضي في العاصمة السعودية الرياض إلا أن محاولات التقريب لم تحدث ولم تجتمع أنغام وأصالة معًا وتمسك كل منهما بموقفه.

وتحيي المطربة أصالة حفلًا غنائيًا الخميس المقبل، الموافق الـ 11 من يوليو الجاري، بمسرح القرية التراثية ضمن فعاليات حفلات صيف المملكة العربية السعودية، برفقة الفنان الخليجي عبادي الجوهر، بحسب شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

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وأوضحت الشركة ذاتها، أن الفنانة أنغام تحيي حفلًا في نفس فعاليات المهرجان برفقة الفنان السعودي محمد عبده، الأربعاء المقبل، الموافق الـ 10 من يوليو الجاري، ومن المتوقع أن يشهد الحفلان حضورًا جماهيريًا من مختلف الجنسيات.

ونشب خلاف حاد بين أنغام وأصالة، مطلع العام الجاري، بعد زواج الأولى من الموزع أحمد إبراهيم، وانقطعت العلاقات بين الثنائي، وخرج كل منهما على المنصات الإعلامية يهاجم الآخر.

وأثار زواج الفنانة أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية وصل إلى نشوب خلاف بين أنغام وأصالة بسبب هذه الزيجة، رغم العلاقة القوية التي تجمع أنغام بزميلتها، إلا أن البعض يبرهن على أن الأزمة سببها أن أحمد إبراهيم متزوج من ابنة شقيقة المخرج طارق العريان زوج أصالة.

واعترفتْ أصالة، مطلع شهر مارس الماضي، بوجود خلاف مع أنغام، مؤكدةً أن زواج أنغام من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم تسبب في أزمة معها.

وأكّدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب أنها تتمنى أن تمرّ المحنة الحالية على خير؛ لأن هناك ذكريات كثيرة بينهما، مضيفةً: "إن شاء الله بنتصالح".

وتابعتْ أصالة: "أنغام كانت وهتبقى صديقة، ونحن الآن كأننا نخطو مطبًا بسيارة، وأتمنى أن هذه الأزمة نتخطاها على خير"، واستطردت: "جمعتنا ذكريات كتير حلوة وإن شاء الله بنتصالح، وأُعجبت كثيرًا بألبومها الجديد حالة خاصة جدًا"، لافتةً إلى أن "أنغام شخصية تتغير مع مرور الزمن، وتترك الخلافات للوقت لكي يحلها".