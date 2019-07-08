كندة حنّا ورنا شميّس ترفضان "حارس القدس".. لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع التحضير لمسلسل "حارس القدس"، لاحظ المتابعون أن عدة أسماء اعتذرت عن المشاركة في العمل، أوّلها النجمة السّورية كندة حنّا التي طرحت الموضوع علنًا من خلال صفحتها الشخصية في فيسبوك، لتنضم الفنانة رنا شميّس إلى قائمة المعتذرين، بسبب الاتفاقات المالية والأجور الضعيفة.

العمل يتناول سيرة المطران هيلاريون كابوتشي (1922-2017)، وهو رجل دين مولود في مدينة حلب السّورية، وأصبح مطرانًا لكنيسة الروم الكاثوليك في القدس سنة 1965، قبل أن يكرسّ مكانته الدينية في خدمة القضية الفلسطينية.

وصرحت شميّس في أحد لقاءاتها الصحفية: "كنت متحمسة للعمل مع المخرج، وقد ربطت فورًا بين هذه التجربة وبين مسلسله المؤثر (نزار قبّاني) كونهما ينتميان إلى الشكل نفسه، أي السّيرة الذاتية. وكان يفترض أن يكون أوّل تعامل لي مع باسل الخطيب. لكن للأسف الأجور في المؤسسة مخجلة، إلى درجة أنها لا تكفي مصروفًا شخصيًا خلال التصوير".

وعن دورها الذي كان يفترض أن تؤديه شميس خلال العمل، قالت بأنها كانت ستلعب دور: "ريما صديقة المطران المغتربة في روما التي تقرر العودة للحياة في حلب، ويوصيها المطران بأن تعود به بكمشة تراب من أرض سوريا التي ولد فيها وعشقها وقد ساندته مدى حياته، لكنّها تصعق منذ لحظة وصولها الشام بمناظر الدمار التي تسيّج طريق المطار"، وتابعت: "الشخصية غنية وتحتمل الكثير من التفاصيل وتحتاج إلى مقدرات تمثيلة وشغل حقيقي".

Advertisements

ومن الملاحظ أن "مؤسسة الإنتاج التلفزيوني والإذاعي" تعاني من خلل واضح في طريقة توزيع الميزانية، حيث توزع الحصص على عدد كبير من الأعمال؛ ما يجعل الشركة أمام مأزق يتكرر في مسألة استقطاب نجوم صف أول.

والمسلسل يصوّر بين دمشق وحلب وطرطوس واللاذقية وريف دمشق ومناطق عديدة من الجغرافيا السّورية، ومن كتابة حسن يوسف، وسيتولى إخراجه باسل الخطيب، ومن المقرر أن يلعب بطولة العمل النجم غسّان مسعود، فيما من المفترض أن يؤدي شخصية المطران فترة شبابه النجم محمود نصر، لكن لم يتم الاتفاق معه حتى الآن.

يشار إلى أن كندة حنا غابت عن الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، واكتفت بحضورها بالمسلسل التاريخي "ممالك النار"، والذي سيُعرض على منصة "نتفليكس" مع نهاية العام الحالي، بينما حضَرت رنا شميس ببطولة مسلسل "دقيقة صمت"، بالإضافة لبطولة إحدى خماسيات مسلسل "عن الهوى والجوى".