رحلة تحوّل كلوي كارداشيان من "ممتلئة الجسم" إلى "رشيقة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بينما تتحضر النجمة كلوي كارداشيان لإطلاق الموسم الثالث من برنامج Revenge Body with Khloe Kardashian التلفزيوني، فهي إذ تدرك مدى الصعاب التي يتعين عليها تجاوزها لتصير بقوام رشيق في مواجهة تحديات الحياة.

وقد اعترفت كلوي، التي تملك تاريخًا من صعود وزنها وهبوطه على مر السنين، بأنها مرت بفترة صعبة بعد وضعها طفلتها ترو، من حبيبها السابق تريستان تومبسون، خاصة وأن وزنها قد زاد 40 رطلاً أثناء الحمل، وقد كان لزامًا عليها أن تبدأ في ممارسة الرياضة لإنقاص هذا الوزن لا سيما وأنها كانت مشغولة تمامًا بابنتها.

ورصد موقع "رادار أون لاين" من جانبه الطريقة التي استطاعت أن تُحَوِّل بها كلوي جسمها من الوزن الممتلئ إلى الوزن الرشيق الممشوق، ونشر الموقع مجموعة من الصور التي تبرز رحلة تحول كلوي جسمانيًا بدايةً من 2010 حتى الآن.