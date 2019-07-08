Spiderman يتصدّر إيرادات السينما الأميركية

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""الخليج 365"" من بيروت: حقق فيلم الحركة والمغامرات Spiderman far from home إيرادات بلغت 93.6 مليون دولار. متصدراً إيرادات السينما في أميركا، وهو من إخراج إخراج جون واتس. ويشارك في بطولته توم هولاند، جيك جيلنهال، ماريسا تومي وزيندايا. فيما تراجع فيلم الرسوم المتحركة Toy story 4 من المركز الأول للثاني بإيرادات بلغت 34.3 مليون دولار.

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وبينما احتفظ بالمركز الثالث الفيلم الكوميدي ”Yesterday“من إخراج داني بويل وبطولة هيميش باتل وليلي جيمس وكيت مكينون الثالث للأسبوع الثاني على التوالي بإيرادات بلغت 10.8 مليون دولار، تراجع من المركز الثاني إلى الرابع بـ 9.8 مليون دولار فيلم الرعب ”Anabel comes home“ من إخراج جاري دوبرمان، وبطولة باتريك ويلسون وفيرا فاميجا وستيفان بلاكهارت.

هذا تراجع من المركز الرابع إلى الخامس بإيرادات بلغت 7.6 مليون دولار، فيلم "علاء الدين" من بطولة مينا مسعود ونعومي سكوت وويل سميث ومن إخراج جاي ريتشي.