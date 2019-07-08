شكرا لقرائتكم خبر عن صور..أشرف عبدالباقي وفرقته يصلون جدة استعدادا لبدء عروضهم المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فجر اليوم الاثنين النجم أشرف عبدالباقي وأعضاء فرقته الجديدة والتي تقدم " جريما في المعادي .. مسرحية كلها غلط " إلي السعودية، وذلك في إطار مهرجان جدة بداية من بعد غدا الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام على المسرح العربي بجدة.

يذكرأن عبدالباقي وفرقته الجديدة افتتحا الموسم الأول بداية من شهر نوفمبر الماضي، محققين نجاحا جماهيرياً كبيرا بمسرح الريحاني بالقاهرة، وبعدها انهالت عليهم العروض الخاصة بالمحافظات، وقاموا بتقديم عروض في كل من بورسعيد والمنيا وأسيوط، ومن بعدها اختتمت الفرقة موسمها الأول قبيل شهر رمضان الماضي



أشرف عبد الباقى وفرقته أشرف عبد الباقى وفرقته

المسرحية "the play that gose wrong" هي رواية كوميدية انجليزية اخذ عبدالباقي حقوقها الأدبية وقام بتمصيرها للعرض في مصر، وهي تعرض الآن أيضا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayer و Henry shields.

مسرحية "جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط"، هي بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج اشرف عبدالباقي وانتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، ترجمة نادية حسب الله، مدير المسرح رشدي سلامة، مدير الفرقة حسن نجيب، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.

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جريما فى المعادى جريما فى المعادى



وصول فرقة اشرف عبد الباقى للسعودية وصول فرقة اشرف عبد الباقى للسعودية



ابطال مسرحية جريما فى المعادى ابطال مسرحية جريما فى المعادى