شكرا لقرائتكم خبر عن بالموتوسيكل..هايلي بالدوين تخوض تحدي Bottle Cap..شاهد الفيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تترك النجمة والسوبر موديل هايلي بالدوين وزوجه النجم العالمي جاستين بيبر الفرصة إلا و قررت أن تلفت الأنظار تجاهها من خلال خوضها " Bottle Cap Challenge " أو تحدي " غطاء الزجاجة " الذي انتشر بكثافة بين النجوم و المشاهير علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .
نشرت هايلي بالدوين علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير" إنستجرام " مقطع فيديو قصير أظهرها وهي تركب دراجة نارية بينما قامت بركل غطاء الزجاجة وكأنها تعلن عن تمكنها في هذا التحدي .
حقق مقطع الفيديو أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال 10 ساعات فقط علي صفحة هايلي بالدويبن بـ " إنستجرام " .
كانت هذه تفاصيل خبر بالموتوسيكل..هايلي بالدوين تخوض تحدي Bottle Cap..شاهد الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.