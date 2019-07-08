شكرا لقرائتكم خبر عن بالموتوسيكل..هايلي بالدوين تخوض تحدي Bottle Cap..شاهد الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تترك النجمة والسوبر موديل هايلي بالدوين وزوجه النجم العالمي جاستين بيبر الفرصة إلا و قررت أن تلفت الأنظار تجاهها من خلال خوضها " Bottle Cap Challenge " أو تحدي " غطاء الزجاجة " الذي انتشر بكثافة بين النجوم و المشاهير علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

نشرت هايلي بالدوين علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير" إنستجرام " مقطع فيديو قصير أظهرها وهي تركب دراجة نارية بينما قامت بركل غطاء الزجاجة وكأنها تعلن عن تمكنها في هذا التحدي .

حقق مقطع الفيديو أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال 10 ساعات فقط علي صفحة هايلي بالدويبن بـ " إنستجرام " .