شكرا لقرائتكم خبر عن صورة..درة وأبطال بلا دليل" يجرون البروفات الأخيرة قبل بدء التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى أبطال مسلسل "بلا دليل" تأليف انجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة "سينرجى" والذى ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، البروفات الأخيرة قبل انطلاق تصوير العمل مطلع الأسبوع المقبل، للعرض فى شهر أكتوبر من هذا العام.



بروفات مسلسل بلا دليل

وجاءت قائمة الفنانين الذين تم الاستقرار عليهم كالتالى درة وخالد سليم وحازم سمير وجمال عبد الناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد كرارة وأنعام الجريتلي ومها نصاروديانا هشام وشيرين عرفة، ومن المقررأن ينضم للعمل فنانين آخرين لتقديم الأدوار الثانوية فى الأحداث.

وفى سياق متصل تحاول انجى علاء الانتهاء من كتابة السيناريو كاملاً قبل بدء التصوير حيث سلمت للشركة المنتجة 38 حلقة كاملة من الحلقات التى تعتمد على الاثارة والتشويق والغموض، من خلال جريمة قتل تحدث فى البداية وتحاول بطلة العمل "حبيبة" والتى تعمل عازفة موسيقى الكشف عن القاتل.