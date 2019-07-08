شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي المحاور البحثية لمؤتمر الموسيقى العربية الـ 28 بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر المحاور البحثية التى اعدتها اللجنة العلمية للمؤتمر المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية الـ 28 الذى تديره الفنانة جيهان مرسى وتأتى تحت عنوان الموسيقى والمجتمع فى الوطن العربى حيث تتناول ثلاثة موضوعات هى جدلية العلاقة بين الشباب العربي وتراثه الموسيقي ويدور حول أهمية تنشيط حركة أحياء التراث الموسيقي العربي وإعادة تقديمه بشكل يواكب التغيرات المجتمعية المتلاحقة ويتوافق مع الذائقة الجمالية للشباب العربي.

ويأتى ذلك من خلال البحث في سبل إحياء وإعادة تقديم الأنماط الغنائية التي انحسرت منها الدور الغنائي، القصيدة، المونولوج الدرامي، النوبة، القدود، تراث المسرح الغنائي وغيرها بشكل معاصر يربط الشباب العربي بتراثهم الموسيقي الأصيل الى جانب البحث في سبل تعريف الشباب بالآلات الموسيقية العربية التقليدية والشعبية وتشجعيهم علي تعلم العزف عليها والإبداع الموسيقي لها مع تناول تجارب الشباب الموسيقية في عالمنا العربي والكشف عن مدي اقترابها من التراث الموسيقي العربي أواغترابها عنه وكذلك تأثرها بموجات وافدة او روافد أجنبية .

ويناقش المحور الثانى أثر الحراك المجتمعي علي ابداع المرأة في الموسيقي العربية من خلال أثر الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية المختلفة علي الإبداع الموسيقي للمرأة العربية، الخصائص الفنية المميزة لأعمال أهم المبدعات في الموسيقي العربية في مجالات الغناء والعزف والتأليف والتلحين وأفاق الإبداع الإرتجالي.

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ويعالج المحور الثالث موضوع الموسيقي والطفل العربي بين الماضى والحاضر من خلال تناول الخصائص الفنية لأغنية الطفل العربي في التراث الموسيقي الاذاعي والتلفزيوني في القرن العشرين.