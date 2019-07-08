شكرا لقرائتكم خبر عن صور..بإطلالة ذهبية بريانكا شوبرا تخطف الانظار في لندن مع نيك جوناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تركز وسائل الأعلام الفنية علي كل تحركات نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا وزوجها النجم نيك جوناس.

التقطت عدسات "البابارتزي" عدة صور لبريانكا شوبرا ونيك جوناس خلال مغادرتهما فندق ريتز في لندن وذلك بعد تناول وجبه العشاء، وظهر الزوجين ممسكين بايدي بعضهم البعض و يتبادلا أطراف الحديث الضاحك .

ظهرت بريانكا شوبا بإطلالة ذهبية ساحرة خطفت انظار الكثير من شاق الموضة ، فظهرت مرتديه فستان قصير باللون الذهبي وحذاء بنفس اللون من تصميم " Alexandre Birman " وصل سعره الي 585 جنيه استرليني .



بريانكا شوبرا باطلالة ساحرة (1)

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بريانكا شوبرا باطلالة ساحرة (2)



بريانكا شوبرا باطلالة ساحرة (3)



بريانكا وجوناس (1)