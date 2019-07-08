شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من ماجد المصرى بعد زفاف نجله أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان ماجد المصرى، عن سعادته الشديدة لزفاف نجله المخرج أحمد المصرى، متمنيا له السعادة فى حياته الزوجية الجديدة، حيث نشر المصرى، صورة لنجله من حفل الزفاف، عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلا:" الحمد لله والشكر لله.. أول فرحتي تمت علي خير زفاف أحمد وهند وعقبال عندكم جميعا".

واحتفل الفنان ماجد المصرى، بزفاف نجله المخرج أحمد المصرى، السبت الماضى قى إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى، وحضرالحفل عدد كبير من نجوم الفن منهم أمير كرارة، أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وزوجته روجينا، داليا البحيرى، شيماء سيف، وحضر أيضا من نجوم مسرح مصر مصطفى خاطر، محمد أنور، محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس، وأحيا حفل الزفاف النجم محمد حماقى".

يذكر أن آخر أعمال الفنان ماجد المصرى مسلسل "زلزال" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته محمد رمضان، وحلا شيحة، ومنى عبد الغنى، ونسرين أمين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجى.



بوست ماجد المصرى