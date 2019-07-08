شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تبكي وخطيبها يحاول تهدئتها بهذا الشكل .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة جينيفر لوبيز مقطع فيديو لها أثناء تعاطف متابعيها عبر السوشيال ميديا حيث ظهرت خلاله وهي تبكي بعد انتهاء أحد حفلاتها خلال جولتها الغنائية المعروفة باسم "It's My Party Tour". Advertisements النجمة التي تحظي بجماهيرية كبيرة من مختلف أنحاء العالم بسبب نجوميتها الكبيرة فى عالم الغناء والتمثيل ربما شاهدها الجمهور للمرة الأولي أثناء بكاءها بهذا الشكل بسبب الضغط التي تحملته اثناء حفلها الأخير بسبب ظروف التحضير له حيث شعرت بعد انتهاء العرض أنه لم يكن على نفس القدر من روعة حفلاتها المعتادة، وهو ما دفع خطيبها للتدخل واحتضانها لحظة بكاءها من أجل تهدئتها وطمأنتها بعدما أكد لها أنه كان ممتاز.

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