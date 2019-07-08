شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى وفاته..رانيا فريد شوقي تتحدث عن المخرج المسرحى حسن عبد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الاثنين الذكرى السادسة لوفاة المخرج القدير حسن عبد السلام، الذى يعد من أهم مخرجي المسرح المصرى، قدم 200 عمل مسرحى، دخل من خلالهم قائمة المخرجين الكبار في عالم المسرح.



حسن عبد السلام حسن عبد السلام

ومن أشهر مسرحياته "سيدتى الجميلة، والمتزوجون، أهلا يا دكتور ،أخويا هايص وأنا لايص،ربنا يخلي جمعة، وخلال السطور التالية تتحدث الفنانة رانيا فريد شوقي لـ ”الخليج 365” عن كواليس عملها مع المخرج الراحل فى مسرحية "ربنا يخلي جمعة" تأليف أحمد الابيارى وشارك فى بطولتها أحمد آدم وهالة فاخر وتامر عبد المنعم وريكو.



حسن عبد السلام حسن عبد السلام

وقالت رانيا فريد شوقي انها سعدت بالعمل مع مخرج كبير له بصماته فى عالم المسرح المصرى والعربى بحجم حسن عبد السلام في مسرحية "ربنا يخلي جمعة" والتى حققت نجاح كبير وبشكل غير متوقع وقتها مضيفة، أن عبد السلام كان السبب الرئيسى لنجاح هذه المسرحية، لأنه يمتلك احساس عالى خصوصا في المسرح الكوميدى لأن هذا نوع لابد أن يقدم بشكل مختلف عند الفنان لوجود "ايفيهات" يجب أن تكون مفهومة للجمهور وتناسب الذوق العام للجمهور سواء كبار أو أطفال.

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رانيا فريد شوقي رانيا فريد شوقي

واعتبرت رانيا أن مسرحية "ربنا يخلي جمعة" من أهم محطات حياتها الفنية وبالأخص في المسرح لأنها تعملت الالتزام بالمواعيد واحترام الجمهور على خشبة المسرح، كما اعتبر حسن عبد السلام من أهم مخرجى المسرح وقدم العديد من الأعمال المسرحية الناجحة منها "سيدتى الجميلة" التى مازالت تعيش معنا ونشاهدها كأنها أول مرة.



رانيا فريد شوقي رانيا فريد شوقي



