ملكة جمال تلقى مصرعها في حادث تحطم طائرة

كتب امير فتحي في الاثنين 8 يوليو 2019 01:50 مساءً - أعلنت وسائل الإعلام المحلية في مدينة ” ستاركفيل ” بولاية مسيسيبي عن أن ملكة جمال أمريكية تدعى ” ليك ليتل ” تبلغ من العمر 18 عاما لقيت حتفها في تحطم طائرة حيث كانت تقودها .

وعانت ليك حروقا بليغة بعد أن اشتعلت النيران في طائرتها الصغيرة قبل سقوطها على حقل غولف ” Ole Miss ” .

وتوفيت بعد نقلها إلى مستشفى في ” ممفيس ” .

وتوجت ليك ليتل ” ملكة جمال الضيافة ” في مدينتها وكانت تعتزم المنافسة في مسابقة ملكة جمال على مستوى الولاية ستعقد في أواخر الشهر الجاري .

وشاركت ليك بانتظام في المناسبات الاجتماعية ووصفتها تقارير إعلامية بأنها ” مراهقة معروفة ” في المدينة .

وكان حلم ليك أن تصبح طيارة في شركة ” فيديكس ” لخدمات توصيل البريد السريع حول العالم .

وكانت الفتاة على وشك الالتحاق بدراسة علم أمراض النطق والسمع في جامعة جنوب مسيسيبي .

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