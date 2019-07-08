كتب امير فتحي في الاثنين 8 يوليو 2019 01:50 مساءً - أحدثت الفنانة اللبنانية أمل حجازي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها برفقة ابنها وابنتها.
ونشرت على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو لهم معاً وهم يؤدون أحد الأناشيد.
وبدا أن الطفلين كبرا وتغيرا كثيراً. وهو ما اشار إليه الكثير من المتابعين. وتعليقاً على المقطع الذي حقق أكثر من 221 ألف مشاهدة كتبت: “رقت عينايا شوقاً. المنشدان كريم ولارين”.
ويشار إلى أن أمل تنشر على الحساب نفسه صوراً لإطلالاتها المميزة والأنيقة التي تحظى بإعجاب عدد كبير جداً من المتابعات.
وكثيراً ما تطالبها هؤلاء بتعليمهن طرق اختيار ملابسها ولف الحجاب لتبدو غاية في الجاذبية والتألق.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا كيف اصبح ابن وابنة أمل حجازي.. هل يشبهانها ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.