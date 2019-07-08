كتب امير فتحي في الاثنين 8 يوليو 2019 01:50 مساءً - يحل الممثل السوري ميلاد يوسف ضيفا على مواطنه الفنان باسم ياخور في الحلقة القادمة من برنامج “اكلناها” الذي يقدمه على شاشة تلفزيون “لنا”.
ويتحدث ميلاد يوسف الشهير بشخصية عصام في مسلسل “باب الحارة” عن كواليس مشاركته في المسلسل الشهير حيث يسأله باسم ياخور “بعد تسعة مواسم من سلسلة باب الحارة الشهيرة شو بتعتبر اكبر خسارة الك من هذه المشاركة؟”.
يذكر ان ميلاد يوسف كان قد اعتذر عن المشاركة في الجزء العاشر من مسلسل باب الحارة والذي عُرض في رمضان الفائت معتبرا انه عمل مختلف عن “باب الحارة الاصلي” وانه لا يعني له شيئا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تسعة مواسم في “باب الحارة”.. ماذا سيقول “عصام” عن سبب انسحابه من المسلسل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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