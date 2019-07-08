كتب امير فتحي في الاثنين 8 يوليو 2019 01:50 مساءً - أعلنت منظمة ” أنقذوا الأطفال الخيرية ” أن عدد المصابين بوباء الكوليرا في اليمن تضاعف هذا العام مقارنة بالعام الماضي .
حيث بلغ عدد المصابين خلال الأشهر الستة الماضية 440 ألف شخص نصفهم تقريبا من الأطفال .
وقد أسهم القتال المتواصل في اليمن في نشر الوباء .
وتقول منظمة ” أنقذوا الأطفال ” إنه من الصعب الحصول على ماء نظيف وخدمات الصرف الصحي وجمع القمامة كما أن ضخ مياه الصرف الصحي تأثر بشكل أساسي بانقطاع الكهرباء .
وأشارت إلى أن اقتراب فصل الشتاء والأمطار سيجعل الوضع أكثر سوءا .
كانت هذه تفاصيل خبر تضاعف عدد مصابي ” الكوليرا ” في اليمن هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.