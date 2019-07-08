تضاعف عدد مصابي ” الكوليرا ” في اليمن هذا العام

كتب امير فتحي في الاثنين 8 يوليو 2019 01:50 مساءً - أعلنت منظمة ” أنقذوا الأطفال الخيرية ” أن عدد المصابين بوباء الكوليرا في اليمن تضاعف هذا العام مقارنة بالعام الماضي .

حيث بلغ عدد المصابين خلال الأشهر الستة الماضية 440 ألف شخص نصفهم تقريبا من الأطفال .

وقد أسهم القتال المتواصل في اليمن في نشر الوباء .

وتقول منظمة ” أنقذوا الأطفال ” إنه من الصعب الحصول على ماء نظيف وخدمات الصرف الصحي وجمع القمامة كما أن ضخ مياه الصرف الصحي تأثر بشكل أساسي بانقطاع الكهرباء .

وأشارت إلى أن اقتراب فصل الشتاء والأمطار سيجعل الوضع أكثر سوءا .