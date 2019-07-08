كتب امير فتحي في الاثنين 8 يوليو 2019 01:50 مساءً - تعرضت الفنانة نشوى مصطفى للسرقة، حيث فوجئت بعد تركها لسيارتها بأحد الشوارع بمدينة نصر بكسر زجاجها وسرقة جهاز اللابتوب الخاص بابنها وأيضًا البدلة التي إرتداها بحفل زفافه.



ولجأت نشوى لقسم الشرطة وتقدمت ببلاغ وإنهارت في البكاء حيث شعرت بأن سعادتها بابنها وزفافه ضاعت بعد هذا الحادث الذي أفزعها.

وأكدت مصطفى أنها كانت ترغب في تفريغ السيارة من كل محتوياتها قبل وقوع حادث السرقة، لكن إنشغالها بالكثير من الإرتباطات دفعها لتأجيل هذا الأمر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا نشوى مصطفى تتعرض للسرقة يوم زفاف ابنها.. وتنهار بالبكاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.