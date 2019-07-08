جاكلين فرنانديز تكشف عن قوتها العظمى.. ما هي!

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

الممثلة جاكلين فرنانديز سعيدة لأن عدد متابعيها على “instagram ” قد وصل إلى 30 مليون، وبهذه المناسبة، شاركت بوست أكدت فيه على أن السعادة كانت دائمًا هي قوتها العظمى.

عندما شاركت “لقطات سعيدة” على التطبيق المجاني لتبادل الصور والفيديوهات Instagram يوم الأحد 7 يوليو، كشفت ممثلة Kick عن ما يجعلها سعيدة، في الفيديو، تقول: “أحب ما تفعله، احتفظ دائمًا بابتسامة على وجهك، وكن دائمًا الأكثر قدرة على التحمل وسط زملاؤك “.

وقالت نجمة بوليوود من أصل سيرلانكي إنها أيضا أنها لا تمانع في القيام بالمشاهد الخطرة متى تتطلب المشهد ذلك، حتى لو تعرضت لجروح في أثناء العمل في الأفلام. في فيديو آخر، شوهدت وهي تلتقي معجبيها وتشكرهم.

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كتبت جاكلين موجهة كلمها إلى متابعيها الملايين: “هل يمكننا أن نتوقف لحظة ونقدر حجم عائلتنا! شكرًا، شكرًا، شكرًا لكم، كل واحد منكم، لكونه معي في هذه الرحلة، من خلال كل ما عندي”.

وتابعت: “لقد كنتم كل ما عندي من أفضل وأكبر من دعموني في هذه الرحلة المجنونة، لقد كانت السعادة دائمًا قوة عظمى أريد لكم جميعًا أن تعيشوا أفضل حياة ممكنة. آمل أن نتمكن من مواصلة إلهام بعضنا البعض للوصول إلى هناك وأن نكون هناك دائما! أحبكم INSTAFAM! # 30”.

يُشار إلى أن جاكلين متهمة باستغلال السوشيال ميديا لأهداف إنسانية تقوم بها، وأنها استطاعت حتى الآن أن تبتكر أثرًا هائلًا على المجتمع، من خلال أنشطتها الاجتماعية المختلفة، عبر مناشدات التبرعات وغيرها من الأعمال الخيرية.