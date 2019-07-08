متابعة بتجـــــــــــرد: تفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين مع مقطع فيديو من حفل الفنان خالد عبد الرحمن الأخير في النماص، ظهر فيه وهو في حالة غضب بسبب مهندس الصوت، حيث خاطبه على المسرح بطريقة انفعالية أمام الجمهور.
وفي التفاصيل، فقد انفعل خالد عبد الرحمن وفجّر غضبه على مهندس الصوت بعد أن فقد تركيزه بسبب الصوت في السماعة الموضوعة في أذنه وهو ما جعله غير قادر على إكمال الأغنية التي كان يؤديها.
وقال خالد عبد الرحمن على الميكروفون أمام الجميع موجهًا كلامه لمهندس الصوت: “يا مهندس الصوت، هل فيه أحد يتدخل غيركم، أنت من عفوا لأنك شتت أفكاري، وأنت مالك سنع السنع هناك، اسمحولي أضبط الصوت لأن الصوت في أذني سيئ”.
يذكر أن حفل خالد عبدالرحمن في النماص في المملكة السعودية شهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا للحد الذي لم تستوعب المقاعد كل الحضور.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد عبد الرحمن يتوقف عن الغناء في النماص.. إليكم ما حصل معه – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.