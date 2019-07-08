خالد عبد الرحمن يتوقف عن الغناء في النماص.. إليكم ما حصل معه – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: تفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين مع مقطع فيديو من حفل الفنان خالد عبد الرحمن الأخير في النماص، ظهر فيه وهو في حالة غضب بسبب مهندس الصوت، حيث خاطبه على المسرح بطريقة انفعالية أمام الجمهور.

وفي التفاصيل، فقد انفعل خالد عبد الرحمن وفجّر غضبه على مهندس الصوت بعد أن فقد تركيزه بسبب الصوت في السماعة الموضوعة في أذنه وهو ما جعله غير قادر على إكمال الأغنية التي كان يؤديها.

وقال خالد عبد الرحمن على الميكروفون أمام الجميع موجهًا كلامه لمهندس الصوت: “يا مهندس الصوت، هل فيه أحد يتدخل غيركم، أنت من عفوا لأنك شتت أفكاري، وأنت مالك سنع السنع هناك، اسمحولي أضبط الصوت لأن الصوت في أذني سيئ”.

يذكر أن حفل خالد عبدالرحمن في النماص في المملكة السعودية شهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا للحد الذي لم تستوعب المقاعد كل الحضور.