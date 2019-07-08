نجمة مسلسل “العاصوف” تثير ضجة بعد استعراضها مهاراتها في الرقص

متابعة بتجــــــــــرد: أثارت الفنانة البحرينية دانة آل سالم ضجة عارمة خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول مقطع فيديو خاص بها، تظهر من خلاله وهي تقوم بحركات راقصة على العامود مثل راقصات الباليه، إلّا أن البعض اعتبر أنها تقلّد فتيات الملاهي الليلية وانتقدوها بشدة.

وهاجم عدد كبير من روّاد الإنترنت، دانة آل سالم بطريقة لاذعة، فكتب لها أحد المتابعين: “انفصخ الحيا هي تعرف هالنوع من الاعمده مخصص فقط للرقص المتعري (رقص عاهرات الملاهي الليلة ) لكن رحم الله مرءن عرف قدر نفسه ترخص نفسها عشان شوية اثارة جدل”.

ويعتبر دور الفنانة البحرينية دانة آل سالم في مسلسل “العاصوف” من أبرز الأدوار التي قدّمتها في مسيرتها التمثيلية. مسليل “العاصوف” من تأليف الدكتور عبد الرحمن الوابلي، وإخراج المثنى صبح، وشارك في بطولته كل ناصر القصبي، حبيب الحبيب، ريم عبدالله، عبد العزيز السكيرين، ريماس منصور وغيرهم.