أول ظهور لـ ريهام سعيد بعد مرضها.. ماذا قالت؟ – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام”، بصورة حديثة لها بعد تعرضها للمرض، وظهرت من خلال الصورة وتبدو ملامح المرض على وجهها.

وتحدثت “ريهام”، من خلال تعليقها عن طبيعة مرضها، وعلقت قائلة: “أنا معنديش مرض جلدي ووشي موجود موقعش الحمد لله.. بشكركم على دعواتكم وأنا لسه بطمع في مزيد من الدعوات”.

يشار إلى أن ريهام سعيد خضعت لعملية جراحية خلال الفترة الماضية، وتردد أنها من المقرر أن تسافر خارج مصر لاستكمال علاجها هناك، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن تفاصيل مرضها.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على دعم ريهام سعيد في أزمتها، ونشر عدد كبير منهم صورها عبر حساباتهم الرسمية لدعمها بالكثير من الرسائل.