مها المصري تبكي بعد تشوّه وجهها.. وتنهار مباشرةً على الهواء

متابعة بتجـــــــــــرد: تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي مقتطفات من مقابلة الممثلة السورية مها المصري أثناء حلولها ضيفة على برنامج “مع أو ضدّ” مع الإعلامية الأردنية علا الفارس.
وتظهر مها المصري في المقابلة وهي تتحدّث عن عمليات التجميل وتبكي تأثراً بالقول “أكيد كنت هكون أحلى لو ما عملت التجميل وبندم كتير إنه عملت لأني ما كنت بحاجة.. بس الواحد ساعات بيجيه حالات بيمشي مع التيار”.
كما تحدّثت مها المصري عن تعرّضها للتنمّر بعد تشوّه وجهها، فصرّحت “بكيت كتير وتضايقت وكنت أقول غريبة كيف الناس ما بيحسوا بالواحد وبيتكلموا عن شي شخصي ما خصهم فيه”.
وأضافت “كنت انقهر إنه في كتير تاريخ وأعمال بس برجع أقول إني أكيد الناس اللي بتكتب بشكل سيء قطعًا هم ناس مريضة وما بيحبوا حالهم”.
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