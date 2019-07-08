فرقة أدونيس و”١٢ ساعة” على أنغامي

متابعة بتجـــــــــرد: أصدرت فرقة أدونيس اللبنانية ألبومها الجديد “١٢ ساعة” على أنغامي، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية “ما بتمنالك” وكليبها، من إخراج الفنان جاد شويري، والذي طرح الشهر الماضي.

يتضمن الألبوم ١٠ أغانٍ من كلمات وألحان الفرقة، وتوزيع سليمان دميان وطارق مجدلاني.

وقد ذكر مغني الفرقة “انطوني من ادونيس” أنه كتب كلمات الألبوم بكامله على متن رحلة جوية من نيويورك إلى بيروت، مدتها إثنتا عشرة ساعة، وكانت رحلته الأميركية مصدر إلهامه الأساسي في الكتابة.

إشارةً إلى أنّ الفرقة سوف تحيي حفل إطلاق الألبوم على خشبة مسرح مهرجان جونيه الدولي، في الثامن عشر من الشهر الحالي.

رابط الألبوم على أنغامي: