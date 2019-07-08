متابعة بتجـــــــــرد: أصدرت فرقة أدونيس اللبنانية ألبومها الجديد “١٢ ساعة” على أنغامي، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية “ما بتمنالك” وكليبها، من إخراج الفنان جاد شويري، والذي طرح الشهر الماضي.
يتضمن الألبوم ١٠ أغانٍ من كلمات وألحان الفرقة، وتوزيع سليمان دميان وطارق مجدلاني.
وقد ذكر مغني الفرقة “انطوني من ادونيس” أنه كتب كلمات الألبوم بكامله على متن رحلة جوية من نيويورك إلى بيروت، مدتها إثنتا عشرة ساعة، وكانت رحلته الأميركية مصدر إلهامه الأساسي في الكتابة.
إشارةً إلى أنّ الفرقة سوف تحيي حفل إطلاق الألبوم على خشبة مسرح مهرجان جونيه الدولي، في الثامن عشر من الشهر الحالي.
رابط الألبوم على أنغامي:
كانت هذه تفاصيل خبر فرقة أدونيس و”١٢ ساعة” على أنغامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.