تأهل الجزائر ومغامرة مدغشقر.. نشرة الأمم الأفريقية لـ"العين الرياضية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة اليومية لـ"العين الرياضية" والخاصة بفعاليات كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة حاليا في مصر، تطالعون عناوين مختلفة.
منتخب الجزائر تأهل بسهولة للدور ربع النهائي من البطولة، بتحقيقه فوزا سهلا على حساب غينيا في دور الـ16.
وواصل منتخب مدغشقر، الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخه، مغامرته غير المتوقعة، بإقصاء الكونغو الديمقراطية من دور الـ16 والتأهل لربع النهائي، بالفوز 4-2 في ركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.
وكانت مدغشقر تأهلت في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة عن نيجيريا في المركز الثاني.
وللتعرف على مزيد من الأحداث، يمكنكم مطالعة النشرة عبر الفيديو التالي.
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