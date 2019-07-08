نورة الكعبي: سعيدة بعودة بينالي القاهرة بعد توقف 8 سنوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المجتمع الإماراتية، عمق وأهمية التعاون الثقافي بين مصر ودولة الإمارات.



وقالت الكعبي لـ"العين الإخبارية"، على هامش زيارتها لمعرض بينالي القاهرة بدار الأوبرا المصرية، إنها سعيدة جدا بعودة المعرض، الذي يعد من أهم فعاليات الفن التشكيلي في الوطن العربي.

وعبرت وزيرة الثقافة الإماراتية عن إعجابها الشديد بالأعمال الفنية المعروضة، وبشكل خاص بالفن الأفريقي الذي يعكس نوعا خاصا من الذوق والمعاني الإنسانية.

وقالت الكعبي: "سعيدة جدا بعودة بينالي القاهرة بعد 8 سنوات من التوقف، وأهنئ الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية بهذا الحدث".

وافتتح بينالي القاهرة الدولي الـ13 مساء الإثنين، الموافق 10 يونيو/حزيران بعد توقف دام 8 سنوات، ويستهدف التأكيد على دور مصر الثقافي والريادي.

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وأثنت الكعبي على اختيار عنوان مميز للمعرض هذا العام وهو "نحو الشرق"، وقالت إنه يتيح فرصة للفنانين العرب من جميع الدول عرض أعمالهم المميزة.

وتشارك الكعبي، الإثنين، بجلسة المناقشات التي ستعقد بمقر الجامعة العربية، في إطار فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للخريطة الرقمية للمكتبات ومراكز المعلومات الرقمية.

وأوضحت، لـ"العين الإخبارية"، أن الجلسة ستناقش التحويل الرقمي للمعرفة وربط المكتبات بالتكنولوجيا، وستقوم بعرض تجربة دولة الإمارات بهذا الصدد.

وزارت الكعبي قصر عائشة فهمي، أحد أبرز التحف المعمارية بمنطقة الزمالك بالقاهرة، والذي يعود تاريخ بنائه لعام 1917.