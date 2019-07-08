اهتمام استثنائي بالممثل نيكولا معوض في لوس انجلوس

كما بات معلومًا فان النجم اللبناني نيكولا معوض انتقل الى الولايات المتحدة الاميركية بعد ان تم اختياره من بين عدد من نجوم التمثيل العرب والعالميين لتجسيد دور النبي سليمان في فيلم His Only Son.

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ورغم ضغط العمل ومتطلبات التصوير، الا ان معوض لم يغب عن جمهوره خصوصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحرص دائمًا على نشر صور وفيديوهات لاطلالاته في الفيلم وكذلك مواقع التصوير وغيرها.

مؤخرًا، نشر نيكولا معوض فيديو له طابعاً مختلفًا ويشكل دعمًا كبيرًا له على المستوى الشخصي والعملي، حيث اظهر الفيديو اللقاء الذي جمعه مع القنصل اللبناني في لوس انجلوس ميرنا خولي وعدد من المغتربين اللبنانيين، حيث عمدت “خولي” على تنظيم لقاء تعرّف فيه اللبنانيين بشكل شخصي على ابن بلدهم النجم الذي استطاع بكفاءته الوصول الى العالمية، مشيرة في كلمة القتها الى انهم جميعا فخورون بنيكولا وكل النجاحات التي يحققها.

من جهته، شكر “معوّض” “خولي” على كل الدعم الذي يلقاه منها ومن اللبنانيين في اميركا، فهو لم يكن يتوقع هذا الاهتمام حيث لفت الى انه لا يمضي يومًا الا وتتواصل معه ميرنا وتطمئن عليه وتحاول مساعدته بشكل دائم.