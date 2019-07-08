حلا الترك في عالم مدهش

يستضيف عالم مدهش، أحد أكبر الوجهات الترفيه، حفلاً غنائياً مجانياً تحييه الفنانة الشابة حلا الترك، وذلك بالتزامن مع احتفالاته بدورته العشرين.

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سيقام الحفل يوم الخميس 11 تموز/يوليو من الساعة 7 مساءً، حيث ستقدم حلا لجمهورها باقة متميزة من أغانيها المفضلة والمخصصة للأطفال إضافة إلى مجموعة من آخر إصداراتها. وسيقام الحفل الغنائي على مسرح عالم مدهش في قاعة رقم 5 في مركز دبي التجاري العالمي.

حلا كانت قد دخلت عالم الغناء منذ عام 2011، حين شاركت في برنامج المواهب العربية “أرابز غوت تالنت”. أحيت حلا العديد من حفلات الأطفال والفعاليات الموسيقية. وتعدّ أغنية “هابي هابي” من أنجح الأغاني التي قدمتها الترك، بتحقيقها أكثر من 400 مليون مشاهدة على موقع ’يوتيوب‘، وتضم حلا في محفظة إصداراتها الفنية 18 أغنية باللغتين العربية والإنجليزية، وتستمر موهبتها الفذّة وشهرتها مع كل أغنية جديدة تطرحها. ونظراً للشعبية الكبيرة التي تحظى بها حلا الترك، يشجع عالم مدهش الحضور الوصول مبكراً إلى القاعة.

آخر اعمال حلا الترك تقديمها لبرنامج تلفزيوني على طريقة تلفزيون الواقع على شاشة MBC4 حيث كان البرنامج فرصة لجمهورها لمعرفة اكثر عن حياتها كنجمة، وايضاً لمعرفة تفاصيل عن حياتها الشخصية بعد كل التغيرات التي عاشتها مؤخراً.