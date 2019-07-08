كاردي بي تحصد نجاح Girls You Like مع "Maroon 5"

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



""الخليج 365"" من بيروت: حققت النجمة كاردي بي بأغنيتها Girls Like You نجاحاً سريعاً لتعاونها مع فرقة مارون 5. حيث تميّز الكليب بمشاركة عدد من الفنانات والنساء المؤثرات، وبينهن جينيفر لوبيز، وكاميلا كابيلو، وليلي سينغ، وأماني الخطاطبة، مؤسسة منظمة MuslimGirl.com، ومقدمة البرامج الحوارية الشهيرة ألين دي جينيريس. فقد تصدّرت الأغنية فور صدورها مخطط الـ"Billboard Hot 100" في الولايات المتحدة، كما احتلت المركز الأول في 11 دولة، بينها كندا ونيوزيلندا.

وعلى ما يبدو، فإن عمق موضوع الفيديو كليب أدى لحصوله على أكثر من 2.2 مليار مشاهدة على YouTube، فيما قارب الـ14 مليون إعجاب بفكرته التي تحمل رسالة من 26 سيدة مشاركة من عالم الفنون والمؤسسات والجمعيات الخيرية.

