شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يهنئ صابر الرباعى على ألبومه..والأخير يرد:"حبيب القلب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان عاصي الحلانى، صديقه الفنان صابر الرباعى على طرح ألبومه الجديد خلال الأيام الماضية، متمنيا له المزيد من النجاح و التقدم فى حياته الفنية.

وغرد عاصى عبر حسابه على تويتر، قائلا: "ألف مبروك للأخ والصديق الغالى أبو إسلام الحبيب على العمل الجديد ودائماً مبدع بكل ما تقدم بالتوفيق بإذن الله".

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ومن جانبه رد صابر الرباعى، على تغريده عاصي الحلانى، قائلا: " أشكرك حبيب القلب على كلامك وألف مبروك لك على أغنيتك الجديدة " اضحكي"وبمزيد من النجاح".

وطرح الفنان صابر الرباعى ألبومه الجديد، الخميس الماضى باسم "صابر الرباعى 2019"، على موقع يوتيوب، ويتضمن الألبوم 10 أغانى، متنوعة بين الأغانى المصرية والخليجية واللبنانية، فضلا عن قصيدة للشاعر نزار قبانى، علما بأن الألبوم يضم 5 أغانى مصرية.