شكرا لقرائتكم خبر عن كليب محمد رمضان "بابا" يصل إلى 16 مليون مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل كليب أغنية "بابا" للنجم محمد رمضان،إلى 16 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، بعد طرحه يوم 18 يونيو الحالى، والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد. وينتظر محمد رمضان طرح الديو الغنائى الجديد الذى يجمعه بالمطرب المغربى سعد لمجرد من خلال أغنية تحمل اسم "انساى"، والتى كشف لمجرد عن البوستر الدعائي لها. وخلال عام استطاع محمد رمضان تقديم العديد من الأغانى المصورة بطريقة الفيديو كليب، وحققت مشاهدات كبيرة، وكانت "مافيا" هي الأعلى مشاهدة من بين أغانيه، وتأتى فى المرتبة الثانية أغنية "نمبر وان" التى حققت 106 ملايين مشاهدة منذ طرحها، وحلت أغنية "الملك" فى المرتبة الثالثة بعدما حصدت 91 مليون مشاهدة، فيما جاءت أغنية "فيروس" فى المركز الرابع بـ 26 مليون مشاهدة. Advertisements

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