شكرا لقرائتكم خبر عن غدا..تنصيب آسر ياسين ونيللى كريم سفراء للنوايا الحسنة من منظمة الهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم المنظمة الدولية للهجرة غدا الثلاثاء، احتفالية لتنصيب النجمان آسر ياسين ونيللى كريم سفراء للنوايا الحسنة فى الحملة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتوعية بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر.

ومن المقرر أن يعقب حفل التنصيب، مؤتمرا صحفيا يتحدث النجمان ومسؤولى المنظمة عن اهداف الحملة وطرق حل هذه القضية، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

فى جانب أخر يشارك النجم آسر ياسين كضيف شرف فى أحداث فيلم "ولاد رزق2" بطولة أحمد عز، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى عيد الأضحى المقبل، من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، وإخراج طارق العريان، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم إيرادات كبيرة، خاصة بعدما حقق أرقاما كبيرة عام 2015.

يذكر أن النجمة نيللى كريم انتهت من تصوير فيلمها الجديد "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز،وانتاج شركة "سينرجى فيلمز"، المنتظر طرحه فى دور السينما خلال موسم عيد الأضحى المقبل.