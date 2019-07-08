شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الهولندى أفروجاك يحيى حفلا بالسعودية فى "موسم جدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إقامة حفل للهولندى أفروجاك فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين، ضمن فعاليات "موسم جدة" وذلك على ملعب الجوهرة فى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

أفروجاك اسمه الحقيقى "نيك فان دن فيل" وهو منتج موسيقيى هولندى ودى جى، وهو من مواليد 1987، وأرتبط بالممثلة العالمية باريس هيلتون وأنجب منها ابنة واحدة، وشارك عدد كبير من الفنانين فى إحياء حفلاتهم منهم، ديفيد جوتا، وبيتبول، وإيفا سيمونس، وستيف أوكي، وسنوب دوغ، وني-يو.