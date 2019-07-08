بعد تعرضها للسرقة.. نشوى مصطفى: "ربنا ينتقم من الحرامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن سرقة مقتنيات من سيارتها، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت نشوى: "ازاز العربية اتكسر وكل اللي فيها اتسرق، اكتر حاجة زعلانة عليها لاب توب ابني وشنطة هدومه وبدلة فرحه، سبحان الله وانا طالعة البيت كنت عايزة أفضي العربية وأجلت لما أرجع من مشوار في مدينة نصر.. إلى الأستاذ الحرامي ربنا ينتقم منك قدر الله وما شاء فعل الحمد لله".

واحتفلت الفنانة نشوى مصطفى بزفاف ابنها عبدالرحمن بأحد فنادق القاهرة، وحضر الحفل عدد من أصدقائها بالوسط الفني، منهم: ماجد الكدواني، ومنال سلامة، وإدوارد، وأنوشكا، ورانيا فريد شوقي، وإيمي سالم، وعزة مجاهد.