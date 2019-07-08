بعد نجاح "3 أيام في الساحل" بالسعودية.. مجدي الهواري يوجه رسالة لأبطالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب المخرج مجدي الهواري عن سعادته بنجاح عرض مسرحية "3 أيام في الساحل" بالمملكة العربية السعودية، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر الهواري صورة له مع فريق عمل المسرحية، وموجهًا رسالة لهم: "أحلى فرقة دي ولا إيه!؟ سافرت جدة مائة مرة.. بس مع النجاح جدة غير".

مسرحية "3 أيام في الساحل" عُرضت لمدة 4 ليالٍ في جدة، ضمن موسم جدة، بدءًا من يوم 3 يوليو وحتى يوم السبت 6 من الشهر نفسه، وحققت نجاحا كبيرا، ونفدت تذاكرها، وأشعلت حماس الجمهور السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل "هاشتاج" باسم المسرحية يتصدر "تويتر".

يُذكر أن مسرحية "٣ أيام في الساحل" إخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين، ويشارك هنيدي عددًا من النجوم، من بينهم بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مها أبوعوف، محمد محمود، ندا موسى وسامية الطرابلسي.