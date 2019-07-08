أصيب بمرض مزمن ورحل عن 20 عامًا.. معلومات عن الممثل الأمريكي كاميرون بويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا أمس الأحد، الممثل الأمريكي الشاب كاميرون بويس، عن عمر يناهز 20 عامًا.

شكلت وفاة الممثل الشاب صدمة لجمهوره، خاصة أنه لم يعلن من قبل عن أي تفاصيل حول طبيعة مرضه المزمن.

وفي السطور التالية نتعرف على مشوار حياته القصير..

- ولد في لوس أنجلوس، يوم 28 يونيو 1999.

- أغلب أعماله كانت من إنتاج شركة ديزني.

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- فاز بجائزة أفضل ممثل شاب عام 2012، عن أول فيلم روائي طويل له.

- من أبرز أعماله code black، steps، liv and maddie.

- الممثل الراحل كان يعاني من مرض مزمن لم يكشف عن تفاصيله.

- أعلنت أسرته وفاته صباح أمس الأحد، بعد تعرضه لنوبة تشنجات مفاجئة توفي على إثرها.

- طالبت أسرته الصحافة بعدم الحديث في أمر وفاته، لأنهم يحتاجون لمزيد من الخصوصية في هذا الوقت العصيب- بحسب بيان للأسرة.