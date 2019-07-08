أوس أوس يعلن عن مسلسله الجديد.. وشيكو يهنئه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: أعلن نجم "مسرح مصر" الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، عن تعاقده على مسلسل جديد، يجمعه بصديقه الفنان حمدي الميرغني، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشر أوس أوس صورة خلال تعاقده على المسلسل وكتب: "بإذن الله مسلسل (روحين في زكيبة) قريبا". وحرص الفنان شيكو على تهنئته بالمسلسل وكتب: "مبروك يا أوس كسر الدنيا يا أبو عمر يا عالمي". مسلسل "روحين في زكيبة" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وإنتاج شركة E-producers للمنتج عبدالله أبو الفتوح.

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