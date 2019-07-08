صبري فواز يكشف عن شخصيته في "مملكة إبليس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: كشف النجم صبري فواز عن صورة له من كواليس تصوير مسلسله "مملكة إبليس". ونشر "صبري" الصورة عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتب: "عارف مسلسل مملكة ابليس.. دا بقى إبليس". Advertisements وانتهى فريق عمل المسلسل من تصوير المسلسل بالكامل، حسبما أعلن المؤلف محمد أمين راضي، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر". مسلسل "مملكة إبليس"، تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة رانيا يوسف وغادة عادل وإيمان العاصي وأحمد داوود ومحمود الليثي.

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