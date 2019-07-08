تعرف على موعد جنازة شقيقة المطربة أمينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يُشيع جثمان "عزة" شقيقة المطربة أمينة، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عقب أداء صلاة الجنازة عليها ظهر اليوم في مسقط رأسها محافظة الإسكندرية.

وسافرت أمينة عقب سماع الخبر إلى الإسكندرية لإلقاء النظرة الأخيرة على شقيقتها قبل أن يتم دفنها في مقابر أسرتها بالإسكندرية، ومن المقرر أن تستقبل العزاء على مدار 3 أيام هناك تعود بعدها إلى القاهرة لإقامة عزاء آخر.

وكتبت أمينة الخبر عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام": "أختي في ذمة الله، أختي نور عيني عمري كله أمي وابويا ماتوا انهاردة تاني".

كانت المطربة أمينة أحيت حفلين غنائيين الخميس والسبت الماضيين بالمملكة العربية السعودية، وأدت مناسك العمرة هناك قبل عودتها صباح أمس الأحد إلى القاهرة.