تراند اليوم : صورة صادمة لـ«ريهام سعيد» بعد إصابتها بمرض خطير...



شاركت الإعلاميّة المصريّة، ريهام سعيد، متابعيها عبر "إنستجرام"، بأوّل صورة لها، بعد إعلان إصابتها بمرض بكتيريّ خطير في الوجه، وذلك ردًا على الشائعات التي انتشرت خلال السّاعات الماضية، بشأن سقوط جلد وجهها، بسبب المرض.

وجاء ظهور ريهام سعيد، مجهدًا بشدّة، خاصًة في منطقتي الأنف، والفم. ولوحظ أنّ عينيها مختلفتان، وبدا عليها التعب، حيث نفت في تعليقها على الصّورة، تساقط جلد وجهها، مطالبًة الجمهور بمزيد من الدّعوات.

وكتبت ريهام سعيد: "أنا معنديش مرض جلدي ووشي موجود موقعش الحمد لله، بشكركم علي دعواتكم وأنا لسه بطمع في مزيد من الدعوات".

وتفاعل مع صورة ريهام سعيد، العديد من متابعيها، إضافة لبعض الفنانين، الذين حرصوا على الدّعاء لها، حيث كتبت الفنانة المصريّة، بدرية طلبة: "ربنا يشفيكي ويعافيكي ويتم شفاكي على خير وتقومي لأولادك ولحبايبك بالسلامة".

أما النجمة التونسيّة لطيفة، فقالت: "ألف حمد الله عالسلامة، يا حبيبة قلبي وألف بعد الشر عليكي ربنا يتمم شفاءك ويحميكي"، وأضافت المطربة المصرية بوسي: "ربنا يشفيكي يا حبيبتي ويعافيكي ويتم شفاكي علي خير يارب".

كما كتبت لها الفنانة، نسرين أمين، والفنانة ميريهان حسين، وجاء رد ريهام سعيد، على هذا الدّعم من جانب زملائها الفنانين، والجمهور في تعليق لها قائلًة: "ربنا يخليكوا ليا".

وكانت رانيا شقيقة ريهام سعيد، قد أكّدت في وقت سابق، أنّ ريهام، غير مصابة بمرض جلديّ، بل هو ميكروب شديد داخل أنفها، والخوف من أنْ ينتشر إلى العين والمخّ، وهو أمر ليس له علاقة بالأمراض الجلديّة، ما اضطرّها للخضوع إلى عمليّة دقيقة.

وأضافت رانيا، أنّ شقيقتها تخضع الآن لعلاج مكثّف، وإذا لم يكن هناك تحسن، ستسافر لتلقّي العلاج الصّحيح، قائلة: "بإذن الله ستقوم بالسلامة".

يُذكر، أنّ الصفحة الرّسميّة لبرنامج "صبايا الخير"، أعلنت في وقت سابق، عبر موقع "فيسبوك"، إصابة الإعلاميّة ريهام سعيد ببكتيريا خطيرة في الوجه، يتخوّف الأطبّاء وصولها للمخّ، رغم خضوعها لعمليّة خطيرة في الوجه، وأكّدت الصّفحة، أنّ الأطباء شدّدوا على أنّ الخطر ما يزال قائمًا عليها، وهم يسعون جاهدين للقضاء على الميكروب.



