فن ومشاهير

تراند اليوم : وفاة فنان شاب أثناء نومه يشكل صدمة في الوسط الفني...

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لم يكن الفنان الشاب الذي لم يتجاوز عمره الـ20 عامًا، يعاني من شئ، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نومه.
وتوفّي الممثل الأمريكي الشاب كامرون بويس، نجم إنتاجات قناة ”ديزني“، في لوس أنجلوس عن 20 عامًا، حسب ما أكّد المدير التنفيذي لمجموعة ”ديزني“ روبرت آيغر.
وغرّد آيغر: ”ديزني تبكي رحيل كامرون بويس، الذي كان لديه أصدقاء كثر في أسرتنا وكان موهوبًا وسخيًا ومفعمًا بالحياة وصغيرًا جدًا ليموت“.
وأفاد موقع ”تي إم زي“ لأخبار المشاهير، بأن بويس الذي كان يخضع لعلاج طبّي توفّي جرّاء نوبة أصابته خلال نومه.
واشتهر بويس خصوصًا بأدواره في مسلسلات ”ديزني“ للمراهقين، من قبيل ”جيسي“ و“غيمرز غايد تو بريتي ماتش إفريثينغ“.
وشارك في أفلام أبرزها ”ميرورز“ و“إيغل آي“ و“غروون آبس“.
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