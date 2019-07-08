مصرع ملكة جمال أمريكية بتحطم طائرة كانت تقودها بنفسها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يوليو 2019 12:35 مساءً - ضجّت وسائل الإعلام العالمية بخبر وفاة ملكة جمال أمريكية في حادثة تحطّم طائرة، وذلك قبل بضعة أسابيع من مشاركتها التي كانت مقررة في مسابقة ملكة جمال، على مستوى الدولة في بلادها.

وورد في التقارير أنّ حادثة تحطم الطائرة، أسفر عن سقوط ضحية وحيدة وهي فتاة تدعى ليك ليتل Lake Little وتبلغ من العمر 18 عامًا، وكانت تقود الطائرة المنكوبة بنفسها.

ملكة جمال أمريكية



وفي التفاصيل، فقد عانت ملكة الجمال حروقًا بليغة بعد أن اشتعلت النيران في طائرتها الصغيرة، قبل سقوطها في حقل غولف Ole Miss. وتوفيت بعد نقلها جوًّا إلى مستشفى في ممفيس.

يُذكر أنّ ليك ليتل تُوّجت "ملكة جمال الضيافة" في مدينتها ستاركفيل بولاية مسيسيبي، وكانت ستشارك في مسابقة ملكة جمال على مستوى الولاية، ستنظّم في أواخر الشهر الجاري.

كما أنّ حلمها كان أن تصبح طيارة في شركة "فيديكس" لخدمات توصيل البريد السريع حول العالم، إضافة لكونها كانت ستبدأ دراستها بعلم أمراض النطق والسمع في جامعة جنوب مسيسيبي.

بسبب حملها تم انتزاع منها لقب ملكة الجمال!

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