ماجدة إبراهيم: نيلسون مانديلا التقط صورًا مع فرقة رضا

«حلاوة شمسنا»، «البحر بيضحك ليه»، «الأقصر بلدنا».. لوحات إبداعية تقدمها فرقة رضا الاستعراضية التي بدأت في نهاية الخمسينات من القرن الماضي، تحت قيادة الشقيقين محمود وعلي رضا، وقدمت عروضًا لاقت القبول والاستحسان.

كما أنها تعتبر أول فرقة خاصة للفنون الشعبية، وفى عام 1961 أصبحت الفرقة تابعة للدولة، وقام بإدارتها الأخوان «رضا»، والموسيقار علي إسماعيل، الذى كوّن أول أوركسترا خاصًا بالفنون الشعبية، بقيادته، والذي أعاد توزيع الموسيقى لأعمال الفرقة السابقة.

تحدثت ماجدة إبراهيم، مديرة فرقة رضا الاستعراضية، لـ«الـوفـد»، وكشفت لنا أسرارًا قديمة عن الفرقة، ولماذا لم يتم تقديم فرقة رضا في عروض سينمائية، مثل «غرام في الكرنك»، «إجازة نص السنة»، وما الاختلاف الذي مر على الفرقة خلال تلك الأعوام الماضية؟

وإلي نص الحوار:

* «في البداية.. ما التغييرات التي طرأت على فرقة رضا خلال هذه الأعوام؟

- التغيير من ناحية الشغل بصراحة أحنا لسه بنشتغل رقصات محمود رضا، لأن القطاع قام بشراء خمس وعشرين رقصة من الفنان الكبير محمود رضا، وهذه الرقصات يتم استغلالها لمدة خمسة أعوام.

بينما الفرق بين عصر محمود رضا وحاليًا هو قلة الأعداد، فقديمًا كان يوجد ثلاثون راقصًا وثلاثون راقصة، إضافة إلى وجود مركز صغير لتدريب الأعمار الصغيرة حتى يتمكنوا من الوصول إلى الفرقة الأم.

أما حاليًا فيوجد لدينا عشرة راقصين، وعشر راقصات، ولا يوجد مركز لذلك، ولا يوجد لدينا حاليًا عناصر، ويتم العمل وفقًا للعدد الموجود.

* «لماذا لا تشارك الفرقة فى أفلام سينمائية مثلما كان يحدث فى الماضى؟

- هذا يرجع إلى الإنتاج، فالمنتجون يقولون إن نوعية الأفلام الاستعراضية تكون مكلفة، وليست تجارية، مثل نوعية أفلام السبكي، فالمنتج الآن لا يمكنه أن يجازف بأن ينتج فيلمًا كاملًا استعراضيًا، لأنه يفكر فى العائد المادي، وبالطبع لا ينفع أن تقدم فرقة كبيرة مثل فرقة رضا فيلمًا ويكون معها نوعية أفلام السبكي.

لكن نتمنى بالفعل أن يتم تقديم أفلام عريقة وجميلة، مثل «غرام في الكرنك»، «إجازة نص السنة»، «حرامي الورقة»، وغيرها الكثير من الأعمال.

* «لماذا لم يخرج من فرقة رضا الحالية ممثلون ومطربون، مثل هناء الشوربجي والعزبي والكثير غيرهما؟

- في الحقيقة الفرقة على استعداد تام بأن تقوم بذلك، ويوجد مواهب كثيرة ممتازة، ولكن المشكلة أيضًا هي

في الإنتاج، فلم يأتِ أحد إلى الفرقة حتى يكتشف المواهب التي يتمتعون بها.

*«من وجهة نظرك.. هل فرقة رضا تحتاج إلى دعاية لمعرفة الجيل الجديد بها؟

- بالفعل فرقة رضا حاليًا ينقصها دعاية حتى تثبت وجود الفرقة، إضافة إلى أن الفرقة تعرض على مسرح البالون، لأنه المركز الرئيسي لها، والمشكلة أن مسرح البالون تم إغلاقه منذ عامين لتجديده، وفي هذه الفترة كانت الفرقة تعمل بموسم إسكندرية على مسرح محمدعبدالوهاب، وعندما يتم طلب الفرقة لإحياء عروض في أحد الأماكن نذهب إليها، ولكن المكان الرئيسي للفرقة كان يتم تجديده فهذا كان عائقًا كبيرًا لنا.

* «هل تُقدم الفرقة حاليًا رقصات جديدة؟

- بصراحة شديدة لا، الفرقة تُقدم رقصات الفنان محمود رضا الـ25 المتفق عليها، ولكن اتفقت مع رئيس القطاع بأن يتم عمل رقصات جديدة، لأننا نعمل فصلين، ومن المقرر أن يكون فصل برقصات الفنان محمود، وفصل آخر برقصات جديدة يقدمها تلاميذ محمود، لأنه سيكون لديهم القدرة على العمل داخل نطاق وخط الفنان الكبير محمود.. وسوف نقوم بعمل إعلان حتى يتوجه تلاميذ محمود رضا إلى التقديم، ومن يكون لديه فكرة جديدة نُرحب بها جدًا.

* «ما المدة التي تستغرقها الفرقة لاستعداد الدفعات الجديدة؟

- المدة تكون، بحسب استيعاب الشخص، ولكن يتم تدريبه على الرقص الشعبي والباليه وكورسات أخرى، إضافة إلى أنه ليس مدربًا واحدًا من يقوم بتدريب الشخص، ولكنه أكثر من مدرب حتى يتمكن المتدرب من اكتساب خبرات كثيرة تؤهله للوقوف على خشبة المسرح أمام الجمهور.

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* «هل الثورات والأحداث السياسية أثرت على فرقة رضا؟

- أثرت بالفعل، ولكن في شئون الفرقة فإن الحكومة وقفت التعاقد والأجر نظير عمل، فهناك العديد من الشباب يأتون للتقديم إلى الفرقة، ولكن لا أسمح بدخولهم، نظرًا لرفض الحكومة دخول أشخاص جدد، والأجور لهم أيضًا.

* «هل حدث أن أخطأ شخص وخرج عن النص خلال أحد العروض؟

- حدث بالطبع كثيرًا، ولكن

هناك شخصًا محترفًا عندما يُخطئ لا يُشعر الجمهور بحدوث شيء على خشبة المسرح، فهي خبرات، وهناك شخص آخر عندما يكون أول وقوف له على المسرح يُخطئ نتيجة للقلق والتوتر.

* «ما النصيحة التي كان دائمًا يوجهها الفنان محمود رضا للشباب؟

- كانت نصيحته للشباب أن يتعاملوا خارج مسرح البالون على أنهم نجوم، ويفتخرون كونهم أعضاء الفرقة، ولكن عند دخولهم المسرح تكون فرقة رضا هي النجمة وليس شخصً فقط.

* «لماذا لم يتم عمل تلفزيوني يتحدث عن سيرة فرقة رضا الذاتية؟

- أتمنى أن يحدث ذلك، فهي فكرة حلوة جدًا، ولكن من سيوافق على إنتاج هذا العمل، ولكن أنا أتمنى حدوث ذلك بالفعل حتى يتمكن الجمهور من معرفة فرقة رضا بشكل أكبر وأوسع.

* «فرقة رضا حرص رؤساء كثيرون على حضور عروضها.. حدثينا عن أبرز المواقف؟

- فرقة رضا كانت هي فرقة الرئاسة، فكانت دائمًا تقدم عروضها في قصر القبة وقصر عابدين، ولكني أتذكر أن نيلسون مانديلا، رئيس جنوب أفريقيا الأسبق، عندما كنا نقدم عرضًا في قصر القبة، وقبل وقوفنا على خشبة المسرح، كان يوجد غرف للفرقة، وتفاجأنا بأن الرئيس الأسبق مانديلا يأتي إلينا حتى يتعرف على فرقة رضا، ويراها ويلتقط معنا الصور التذكارية، فكان مشهدًا جعلنا نشعر بسعادة كبيرة جدًا.

* «ماشعورك عندما تجدين أطفالًا من الجيل الجديد يقومون بغناء "الأقصر بلدنا" وغيرها؟

- أشعر بسعادة كبيرة، لأن هي دي فرقة رضا، كما أنه من الممكن أن يكون هؤلاء الأطفال يقومون بغناء هذه الأغاني من دون علمهم أنها أغاني فرقة رضا، وذلك يكفي أن هذه الأغاني التي كانت موجودة قديمًا نالت إعجابهم ويرددونها، سواء في الرحلات المدرسية، أو في حفلات إلى وقتنا هذا.

كما أنه عندما نغادر خارج مصر في حفلات توجد أغانٍ معينة لابد من تقديمها، مثل "حلاوة شمسنا"، "رقصة الكرومبة"، "الأقصر بلدنا" وإذا لم نقم بغناء أحدها يتم طلبها منا.

* «هل حدث قصص حب داخل فرقة رضا، وتوجت بالزواج، مثل هناء الشوربجي وحسن عفيفي؟

- بالفعل، هناك قصص حب كثيرة داخل فرقة رضا، فتقريبًا نصف الفرقة متزوجون من بعضهم البعض، فأنا أيضًا زوجي من فرقة رضا، لأن وجود شباب وبنات في مكان واحد يحدث بينهم تفاهم، وبصراحة هذا الزواج يكون من مصلحة الفرقة حتى يكون الجميع مهتمًا بالفرقة ولديهم حرص وخوف على بعضهم البعض.

* «ما الذي تعلمته ماجدة إبراهيم من الفنان محمود رضا؟

- تعلمت أشياءً كثيرة، مثل الحفاظ على المواعيد، فهو دقيق جدًا في مواعيده، ويحب ألا يتأخر شخص عن ميعاد تم تحديده، وتعلمت أيضًا منه احترام الكبير، وكيف تكون طريقة كلامي، وكيف أتناول الطعام، تعلمت حاجات كثيرة جدًا منه، فهو مدرسة عريقة لمن يعرفه، وهذه النصائح والخبرات التي اكتسبتها منه أنقلها حاليًا للجيل الجديد من شباب الفرقة.