بالفيديو.. سوسن بدر تكشف كواليس تغيير اسمها الحقيقي

نشرت قناة cbc عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك"، مقطع فيديو للفنانة سوسن بدر، تم تصويره خلال كواليس لقاءها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي أجرته مؤخرًا.

تضمن الفيديو الذي نشرته صفحة القناة عدة تصريحات لسوسن بدر، عن حياتها الفنية والشخصية وآرائها في العديد من القضايا، حيث أوضحت في البداية أن اسمها الحقيقي سوزان أحمد بدر الدين لكن المخرج الراحل شادي عبدالسلام، هو من أطلق عليها اسم "سوسن"،

لأنها كانت ستشارك في فيلم "نفرتيتي وإخناتون" الذي كان يجهز له وقتها، وكان الاسم من وجهة نظره يوحي بأنه أجنبي، مضيفة: "مكنش حابب إنه يكون على تتر الفيلم المصري الخالص ده اسم فيه شبهة خواجات، فاختارلي اسم سوسن وطلبت منه احتفظ باسم والدي بدر".

تابعت أن المخرج شادي عبدالسلام قال لها وقتها "إنتي هربانة من معبد!!"،

Advertisements

نظرًا لأن ملامحها مصرية خالصة، لافتة إلى أنها فرحت بهذه الجملة كثيرًا، لكن بعدما كبرت وعرفت حقيقة ملامحها أصبحت تحب شكلها أكثر بسبب هذه الجملة. وعن الفنانات الأكثر شبهًا لها، قالت: "يمكن منى زكي شكلها مصري أوي .. وبرضو ولاء الشريف".

على صعيد آخر، تحدثت "بدر" عن ظهورها كـ"ملكة فرعونية" في كليب "يا مايا يا مايا" للفنانة ديانا حداد، موضحة أن الأخيرة فنانة مهذبة ورقيقة جدًا، مؤكدةً أنها تحب صوتها للغاية، مشيرةً إلى أن ظهورها في هذا الكليب كان بمثابة أول عمل فني تشترك فيه بخلاف التمثيل.