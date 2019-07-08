الليلة.. مصطفى كامل يقدم أوراق ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين

قرر الفنان مصطفى كامل، أن يتقدم بأوراق للجنة المشرفة على انتخابات نقابة الموسيقيين، وذلك بمقر النقابة في شارع شريف بوسط البلد في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم. شريف بوسط البلد في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم. ويشار إلى أنه من المقرر أن يتقدم أيضا عدد من كبار الفنانين في نفس التوقيت بأوراق ترشحهم، لعضوية مجلس نقابة الموسيقيين، بالمشاركة مع الفنان مصطفى كامل.

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