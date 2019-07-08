الأربعاء.. "أوبرا بنت عربي" على مسرح السلام

يفتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي الجديد "أوبرا بنت عربي" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للبيت الفني للمسرح، وذلك الأربعاء المقبل الموافق ١٠ يوليو الجاري على مسرح السلام بالقصر العيني في تمام التاسعة مساء.

يقول المخرج هشام علي مخرج العرض: "إن عرض مسرحية غنائية تمثيلية يقدم دراما فى

شكل أسطوري عن كل المختلفين وذوى القدرات والهمم وكل غريبي الأطوار وأصحاب الاختلافات فى الشكل، وذلك بمشاركة أكثر من 45 فنانًا ونجوم السيرك القومى ومشاركة الحيوانات الحية أيضا، بالإضافة إلى أداء صوتي مميز لسيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.

ويذكر أن أوبرا بنت عربي "من بطولة

علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد عبد الفتاح، محمد السعداوى، هانى عبدالحى، ياسمين فرج، شريف غانم عمر فرحان، أداء صوتي للراوي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، بمشاركة العديد من الشباب والراقصين المتخصصين فى فنون الهيب هوب وأبناء فرقة مسرح الشمس و أبطال مصر من ذوى القدرات ونجوم السيرك القومي، دراما شعرية إهداء سامح مجاهد، ألحان أحمد الناصر، ديكور رامه فاروق، أزياء أميرة صابر، مكياج أماني حافظ العرض من تأليف ياسمين فرج، إخراج هشام علي.