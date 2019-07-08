الأربعاء.. "أوبرا بنت عربي" على مسرح السلام

يفتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي الجديد "أوبرا بنت عربي" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للبيت الفني للمسرح، وذلك الأربعاء المقبل الموافق ١٠ يوليو الجاري على مسرح السلام بالقصر العيني في تمام التاسعة مساء.
يقول المخرج هشام علي مخرج العرض: "إن عرض مسرحية غنائية تمثيلية يقدم دراما فىشكل أسطوري عن كل المختلفين وذوى القدرات والهمم وكل غريبي الأطوار وأصحاب الاختلافات فى الشكل، وذلك بمشاركة أكثر من 45 فنانًا ونجوم السيرك القومى ومشاركة الحيوانات الحية أيضا، بالإضافة إلى أداء صوتي مميز لسيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.
ويذكر أن أوبرا بنت عربي "من بطولة
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