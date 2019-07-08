كوكب زحل يصل أقرب نقطة له من الأرض اليوم

كتب امير فتحي في الاثنين 8 يوليو 2019 11:51 صباحاً - كشفت صحيفة ” الجارديان ” البريطانية أن كوكب زحل الذي يطلق عليه ” سيد الخواتم ” سيكون اليوم الإثنين عند أقرب نقطة للأرض .

كما أنه سيتعامد مع الشمس في منتصف ليلة الثلاثاء 9 يوليو الأمر الذي يجعله قابل للرؤية بشكل أوضح .

ووفقا لموقع ” إنفيرس ” العلمي أن كوكب زحل سيكون على بعد حوالي 746 مليون ميل (1.2 مليار كيلومتر) أي ما يعادل ثمانية أضعاف المسافة بين الأرض والشمس .

وتعتبر هذه المسافة تقريبا ضعف المسافة بين الأرض والمشتري عندما كان في أقرب نقطة له من الكوكب المائي .

Advertisements

ولفت موقع ” إنفيرس ” إلى أن هذا الحدث هو أفضل وقت لعرض وتصوير زحل حيث سيسمح التلسكوب المتوسط ​​أو الكبير بمشاهدة حلقات زحل وعدد من أقمارها الطبيعية الزاهية .

يذكر أن كوكب زحل هو الكوكب السادس في مجموعتنا الشمسية وهو ثاني أكبر كوكب بعد كوكب المشتري .. ويعد سيد الخواتم أكبر 95 مرة من الأرض .

ويبلغ متوسط ​​قطره حوالي تسعة أضعاف متوسط ​​قطر الأرض .