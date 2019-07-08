شاهدوا طرد مسؤولة حكومية روسية لنشر صورها الفاضحة في مجلة إباحية.. وموجة غضب

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كتب امير فتحي في الاثنين 8 يوليو 2019 11:51 صباحاً - تسبب نشر صور فاضحة لمسؤولة روسية في حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طردها من عملها.
وكانت Anna Anufrieva آنا أنوفرييفا قد أرسلت صوراً عارية لها نشرتها مجلة بلاي بوي الإباحية، الأمرالذي أثار موجة غضب عارمة وتعليقات ساخطة على ما قامت به ما حدا بالمسؤولين الروس لإقالتها من عملها.
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Спасибо всем за те слова, которые я услышала в день рождения. Но здесь хочу оставить именно эти... «Я тебе желаю каждый день делать что-то, за что завтрашняя ты скажет тебе спасибо. Помнить, что жизнь прекрасна, но быстротечна и очень важно не стоять на месте, видеть свою цель и не видеть препятствий. Не давай себя сломить жизненным обстоятельствам! Ты всегда сильнее. Не важно кто рядом с тобой, если ты не веришь в себя, то не поверит никто. А если веришь - это полпути к успеху. И пусть твои мечты будут очень высокими.. настолько, насколько это можно представить. Ведь надо знать, что мы мечтаем только о том, на что сами способны! 💫🌟✨ Аня Тивольт» Спасибо Анечка ещё раз. @ativolt И этого я хотела бы пожелать каждому.
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A post shared by AnnaAnufrieva (@annet_anufrieva) on May 14, 2019 at 9:25pm PDT
وعلى الرغم من أن التقارير الصحافية قد أوردت أنه تم طردها، إلا أن آنا قد أخبرت صحيفة The Sun البريطانية بأنها هي من اتخذ قرار الاستقالة حيث قالت :”اتخذت قراري بالاستقالة، وأعتقد أنه من غير الأخلاقي مناقشة سبب قراري احترامًا لمديري، ولا أريد الخوض في التفاصيل“.
لكن آنا في الوقت نفسه اعترفت بأن صورها التي كانت لصالح مجلة بلاي بوي بنسختها الروسية، أدت إلى “غضب شعبي” بسبب عملها كموظفة مدنية في البيروقراطية الروسية.
ومن بين الانتقادات التي تلقتها آنا، قال أحد مستخدمي الإنترنت: “ألا يفعل البيروقراطيون شيئًا أفضل من استعراض أجسادهم العارية؟”، وذكر تعليق آخر: “غير صالحة لتكون مسؤولة في الدولة“، كما اتهمت بأنها ”حطمت“ صورة الموظف الحكومي”.
ولم تبد آنا أسفاً على فعلتها بل كانت عبرت في الماضي عن حماسها لمشاركة صورها المثيرة خيث كانت صرحت :”لدي صور جميلة أرغب في مشاركتها، فهذه خطوة جريئة بالنسبة لي، ولكني أريد أن أكون جريئة وشجاعة”.
مضيفة :”علينا أن نعتاد جميعًا على فكرة أن أي امرأة تحب نفسها وتعتز بجسدها يمكنها أن تكشف عنه، بما في ذلك الأطباء والمدرسون وموظفو الدولة، فأنا أحب الصور العارية وأجد الجسد الأنثوي المتناسق نوعًا من الكمال، لذا برجاء عدم الحكم على الأمر والاكتفاء بالاستمتاع به“.
إشارة إلى أن آنا تنحدر من مدينة تيومين، وقد شاركت في مسابقة عبر الإنترنت لمجلة بلاي بوي الروسية، وتأمل في الفوز والظهور على التقويم السنوي للمجلة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا طرد مسؤولة حكومية روسية لنشر صورها الفاضحة في مجلة إباحية.. وموجة غضب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.