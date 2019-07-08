سقطا من الطابق التاسع.. أثناء ممارستهما الجنس على حافة النافذة!

كتب امير فتحي في الاثنين 8 يوليو 2019 11:51 صباحاً - سقط رجلاً و​إمرأة​ في حي نيفسكي بمدينة ​بطرسبورغ​ بروسيا، من نافذة الطابق التاسع، أثناء ممارستهما ​الجنس​ على حافة النافذة.

وذكرت صحيفة “فونتانكا. رو”، بحسب شهود عيان، إن إحدى نساء الحي رأت سقوط رجل وإمرأة بعد أن هوى جهاز التلفاز أولاً، فجر الجمعة الماضي، من نافذة منزل يطل على شارع سوليدارنوستي، وإستدعت ​الشرطة​ على الفور.

وعثرت الشرطة لدى وصولها إلى مكان الحادث، على جثة إمرأة بالقرب من البناء السكني، وبجانبها ممسحة وتلفاز محطم.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المرأة كانت تحتسي ​الخمرة​ برفقة أربعة أصدقاء، في شقة على الطابق التاسع. وفي وقت لاحق، مارست الجنس مع أحد الرجال على حافة النافذة، لتكون بعيدة عن البقية، وفقد الثنائي توازنهما وسقطا من النافذة.

وتعتقد الشرطة أن الرجل غادر مكان الحادث فوراً، لأن إصاباته إقتصرت على كدمات خفيفة، فيما لا يزال البحث مستمراً عن الرجل وبقية الأصدقاء، وتقوم الشرطة بالتحقيقات اللازمة لتحديد هويات أطراف الحادث.