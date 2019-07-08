شاهدوا طرافة دانييلا رحمة مع ابنة شقيقتها.. هكذا تستمتع بوقتها !

كتب امير فتحي في الاثنين 8 يوليو 2019 11:51 صباحاً - نشرت الممثلة اللبنانية ​دانييلا رحمة​ على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تستمتع بوقتها مع ابنة شقيقتها أثناء رحلة في السيارة.

وقد بدت رحمة بغاية السعادة وهي تغنّي مع ابنة شقيقتها وتلعب معها بطريقة إيجابية باستراليا.

وأرفقت دانييلا الفيديو بتعليق جاء فيه: “صراحة ما بعرف مين مبسوط بأغاني الأطفال اكتر انا او بنت اختي”.