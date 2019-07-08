كتب امير فتحي في الاثنين 8 يوليو 2019 11:51 صباحاً - نشرت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تستمتع بوقتها مع ابنة شقيقتها أثناء رحلة في السيارة.
وقد بدت رحمة بغاية السعادة وهي تغنّي مع ابنة شقيقتها وتلعب معها بطريقة إيجابية باستراليا.
وأرفقت دانييلا الفيديو بتعليق جاء فيه: “صراحة ما بعرف مين مبسوط بأغاني الأطفال اكتر انا او بنت اختي”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا طرافة دانييلا رحمة مع ابنة شقيقتها.. هكذا تستمتع بوقتها ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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