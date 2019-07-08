اتهامات لفنان لبناني بإهانة الوطن والشعب بعد رفضه تأدية النشيد الوطني .. والفنان يرد ” بنأكل بعضنا البعض كفاية تفاهة وسماجة “

كتب امير فتحي في الاثنين 8 يوليو 2019 11:51 صباحاً - أحيا الفنان اللبناني ” مارسيل خليفة ” حفل افتتاح مهرجانات بعلبك الدولية في باحة معبد باخوس بمحافظة بعلبك اللبنانية مع الأوركسترا السيمفونية اللبنانية التي تضم 85 عازفا بقيادة المايسترو ” لبنان بعلبكي ” .

وتعرض الفنان اللبناني إلى موجة من الانتقادات الحادة على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب عدم أدائه للنشيد الوطني اللبناني على غير العادة في افتتاح مثل هذه المهرجانات بلبنان .

مما أثار إستياء اللبنانيين حيث إعتبره البعض إنه إهانة للوطن والجمهور .. ورأى البعض أن خليفة يوجه بهذا رسالة إحتجاج على ما وصل إليه لبنان .

ولم يشفع له البعض بأنه خص بعلبك بأغنية خاصة وجديدة بعنوان ” تصبحون على وطن ” موجها التحية إلى بعلبك وأبنائها ومهرجاناتها .

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وجاء رد الفنان اللبناني على ما أثير حوله من انتقادات حول عدم غنائه للنشيد الوطني اللبناني في مداخلة هاتفية مع برنامج ” السلطة الرابعة ” المذاع على قناة ” NBN ” وتقدمه الإعلامية ” ليندا مشلب ” .

وعلق قائلا : ” بعد كل عمل ناجح يكون هناك نعرات لأننا تعودنا في هذا الوطن ألا يكون هناك شيء جيد ” .

وأضاف : ” نريد وطنا ليس به شتائم ويأس” .. وانتقد ما يحدث في لبنان فالكهرباء مقطوعة والشوارع مكسرة والأكل والشرب والسرطان والأمراض منتشرة .